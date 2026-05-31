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Художественная гимнастика

31 мая, 14:39

Российская гимнастка Борисова стала третьей в упражнении с лентой на чемпионате Европы

Алина Савинова

Россиянка Мария Борисова завоевала бронзу на чемпионате Европы по художественной гимнастике в упражнении с лентой.

В финале спортсменка набрала 28,4 балла. Победу одержала представительница Германии Дарья Варфоломеев (30 баллов), второй стала болгарка Стиляна Николова (28,75). Еще одна россиянка София Ильтерякова заняла четвертое место (28,4).

Ранее в воскресенье Ильтерякова выиграла золото в упражнениях с обручем и стала третьей в упражнениях с мячом, а Борисова завоевала серебро в упражнениях с булавами.

Чемпионат Европы проходит в Варне (Болгария) и завершится 31 мая. Этот турнир является для российских гимнасток первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом страны.

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Мария Борисова
Художественная гимнастика
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