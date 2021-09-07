Губерниев высказался о снятии сборной Израиля с ЧМ по художественной гимнастике

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» решение сборной Израиля по художественной гимнастике сняться с чемпионата мира-2021 в Японии.

«Давайте мы будем честными. В Олимпийский год проводится много турниров, но главные соревнования четырехлетия — сама Олимпиада. Не ехать на ЧМ — это право Израиля. Можно делать любые предположения о причинах — может быть, они решили действительно дать спортсменам отдохнуть, может быть, захотели сохранить этот год победным или не поехать в силу других причин. Я тут не вижу проблемы. Наша задача — выиграть этот турнир и в личном, и в командном первенстве. Если вы помните, в командном турнире мы проиграли Болгарии, а не Израилю. Поэтому сейчас наше дело — готовить спортсменов и достойно выступать, а не заниматься поиском конспирологических теорий. Это проблема тех, кто не приехал, а все остальные будут участвовать. Нам надо возвращать статус лучшей гимнастической страны на планете, который пошатнулся на Олимпиаде», — сказал Губерниев «СЭ».

Также лауреат премии ТЭФИ предположил, когда спадет острый ажиотаж к истории с судейством на Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония).

«Люди, которые хоть немного любят спорт и спортсменов, этой фигней не занимаются. Для влюбленных в спорт и гимнастику эти поражения были болезненными, но сейчас нужно работать засучив рукава. Необходимо готовить резерв для Авериных, чтобы была конкуренция через 3 года, смотреть за молодежью. А вопли из разряда «Наших бьют!» исходят от людей, которые далеки от спорта. Мы по Олимпиаде направили все протесты и пожелания, но было решение техкома. С этим тоже надо считаться. Мы должны работать и бороться. А поедет Израиль или нет, вообще не наше дело. Нам-то что с этого? Надо развивать спорт в стране, а не заниматься конспирологией», — добавил Губерниев.

Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в японском Китакюсю.