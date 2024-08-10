Египтянин Эльгенди взял золото Олимпиады-2024 в современном пятиборье и установил новый мировой рекорд
Египетский спортсмен Ахмед Эльгенди завоевал золотую медаль в современном пятиборье на Олимпиаде-2024.
24-летний египтянин набрал 1555 очков, установив новый мировой рекорд. Серебро завоевал японец Таишу Сато (1542), бронза у итальянца Джорджио Малана (1536).
Современное пятиборье
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
1. Ахмед Эльгенди (Египет) — 1555 WR
2. Таишу Сато (Япония) — 1542
3. Джорджио Малан (Италия) — 1536
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