Пятиборка Фральцова: «Конкур — зрелищная дисциплина, и его невозможно сравнить с полосой препятствий»

Победительница Кубка Союзного государства россиянка Ксения Фральцова заявила, что ее расстраивает отсутствие верховой езды в программе пятиборья. Турнир в Москве стал последним в России, где спортсмены имели возможность выступать на лошадях.

— Конкур — очень зрелищная дисциплина, и его невозможно сравнить с полосой препятствий. Все-таки лошадь — это живое существо, с которым нужно суметь совладать и подчинить себе на время выступления. Очень грустно расставаться с лошадьми. Выходя сегодня на старт, мы понимали, что это заключительный старт в том виде, к которому мы привыкли.

Я уже пару препятствий проходила по отдельности, пока непросто, так как это новый вид, нужно пробовать. У многих спортсменов есть принципиальные несогласия с такими нововведениями. Но мы еще молоды, будем пробовать себя. Я думаю, что у нас все получится, — рассказала Фральцова ТАСС.

Конгресс UIPM в 2022 году принял решение заменить дисциплину «конкур» на полосу препятствий. Она будет включена в программу пятиборья на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. В программу современного пятиборья также входят фехтование, стрельба, плавание и бег.