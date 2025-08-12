Пятиборка Баташова родила второго сына

Двукратная серебряная призерка чемпионата мира по современному пятиборью Ульяна Баташова родила второго ребенка — мальчика. Роды прошли в Наро-Фоминском перинатальном центре, сообщает Regions.ru.

Боташова и ее второй сын чувствуют себя хорошо.

«Благодарим Ульяну за доверие и выбор нашего центра, желаем дальнейших спортивных достижений и крепкого здоровья», — сказали в медицинском учреждении.

Первый ребенок Баташовой тоже мальчик. Разница в возрасте братьев составляет три года.

30-летняя Баташова завоевала две себеряные медали на чемпионате мира в 2017 году. На чемпионате Европы в 2021 году она стала бронзовой призеркой.