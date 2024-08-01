Современное пятиборье на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 2024 пройдут с 8 по 11 августа 2024 года на спортивных объектах в Сен-Дени и Версале.
72 спортсмена (по 36 мужчин и женщин) разыграют два комплекта медалей.
Современное пятиборье на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже
8 августа, четверг
12:00. мужчины, индивидуальное первенство. Фехтование (классификация)
15:30. женщины, индивидуальное первенство. Фехтование (классификация)
9 августа, пятница
14:00. мужчины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала A, Конкур
14:40. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала A, Фехтование (бонус-раунд)
15:10. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала A, Плавание 200 м
15:40. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала A, Комбинация (стрельба + бег)
18:00. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала B, Конкур
18:40. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала B, Фехтование (бонус-раунд)
19:10. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала B, Плавание 200 м
19:40. мужчины, индивидуальное перв-во 1/2 Финала B, Комбинация (стрельба + бег)
10 августа, суббота
10:30. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала A, Конкур
11:10. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала A, Фехтование (бонус-раунд)
11:40. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала A, Плавание 200 м
12:10. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала A, Комбинация (стрельба + бег)
14:30. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала B, Конкур
15:10. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала B, Фехтование (бонус-раунд)
15:40. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала B, Плавание 200 м
16:10. женщины, индивидуальное первенство. 1/2 Финала B, Комбинация (стрельба + бег)
18:30. мужчины, индивидуальное первенство. Финал, Конкур
19:10. мужчины, индивидуальное первенство. Финал, Фехтование (бонус-раунд)
19:40. мужчины, индивидуальное первенство. Финал, Плавание 200 м
20:10. мужчины, индивидуальное первенство. Финал, Комбинация (стрельба + бег)
11 августа, воскресенье
12:00. женщины, индивидуальное первенство. Финал, Конкур
12:40. женщины, индивидуальное первенство. Финал, Фехтование (бонус-раунд)
13:10. женщины, индивидуальное первенство. Финал, Плавание 200 м
13:40. женщины, индивидуальное первенство. Финал, Комбинация (стрельба + бег)
Полное расписание соревнований по современному пятиборью доступно в разделе на сайте «СЭ».