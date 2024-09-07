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Сегодня, 18:30

Российские спортсмены выиграли Кубок союзного государства по современному пятиборью

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Россияне Егор Громадский и Ксения Фральцова выиграли Кубок союзного государства по современному пятиборью.

Победители набрали 1400 очков. Также в тройку сильнейших вошли другие команды с российским представительством — Петр Борщев и Яна Соловьева (1388), Андрей Зуев и Амина Тагирова (1387).

Всего в турнире поучаствовало 12 команд, в том числе атлеты из Египта, Киргизии, Белоруссии и Казахстана.

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