Российские спортсмены выиграли Кубок союзного государства по современному пятиборью

Россияне Егор Громадский и Ксения Фральцова выиграли Кубок союзного государства по современному пятиборью.

Победители набрали 1400 очков. Также в тройку сильнейших вошли другие команды с российским представительством — Петр Борщев и Яна Соловьева (1388), Андрей Зуев и Амина Тагирова (1387).

Всего в турнире поучаствовало 12 команд, в том числе атлеты из Египта, Киргизии, Белоруссии и Казахстана.