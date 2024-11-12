Двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сдобников умер в 86 лет

Двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сдобников умер на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации современного пятиборья России.

«Федерация современного пятиборья России с глубоким прискорбием сообщает, что 11 ноября ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира по современному пятиборью Эдуард Сергеевич Сдобников. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в заявлении организации.

Сдобников становился чемпионом мира в Мехико в 1962 году — на его счету золото в личном и командном соревновании. Он также является двукратным чемпионом СССР.