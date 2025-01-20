Международная федерация пятиборья включила Фральцову в новый пул допинг-тестирования

Международный союз современного пятиборья (UIPM) включил россиянку Ксению Фральцову в свой новый регистрируемый пул допинг-тестирования, сообщает ТАСС со ссылкой на документы UIPM.

Всего в регистрируемый пул тестирования на 2025 год вошли 10 пятиборцев, из которых 3 представителя Египта, по 2 — из Венгрии и Белоруссии, по 1 — из России, Великобритании и Южной Кореи.

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае трехкратного нарушения правил доступности в течение года спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до четырех лет.

26-летняя Фральцовой в прошлом сезоне стала победительницей майского этапа Кубка Павла Леднева, а в сентябре вместе с Егором Громадским она выиграла Кубок Союзного государства в эстафете.