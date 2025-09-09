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Министр спорта РФ Дегтярев рассказал о своем рабочем дне

Руслан Минаев

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, как прошел его рабочий день.

8 сентября стало известно о переносе встречи Дегтярева с представителями российского футбола в лице клубов, РПЛ и РФС, которая должна была пройти 9 сентября.

Сегодня Дегтярев вручил знак «Отличник физической культуры и спорта» главе Республики Башкортостан Радию Хабирову.

«Рабочая встреча прошла в Минспорте. Обсудили прошлогодний опыт проведения нашего отраслевого международного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе», — написал Дегтярев в Telegram-канале.

Также глава ведомства провел совещание по подготовке Международного форума «Россия — спортивная держава». В обсуждении принял участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

4 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

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Михаил Дегтярев
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