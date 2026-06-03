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3 июня, 15:20

Глава ДНР Пушилин: «Стоит задача по развитию массового спорта, концентрируем усилия в нескольких направлениях»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин ответил на вопрос «СЭ» о состоянии спорта в регионе.

«Стоит задача по развитию массового спорта, поэтому идет концентрация усилий в нескольких направлениях. Это и строительство спортивных объектов, и восстановление, и появление новых. Участвуем в различных федеральных проектах, чтобы эти объекты появлялись. Безусловно, и в рамках настоящего форума тоже находим дополнительную возможность.

Подписано соглашение с проектом «Красная машина» по развитию хоккея. Планируем обустраивать объект для развития хоккея, в том числе дворового. Обсуждали с Романом Ротенбергом строительство и академии хоккея. Но сначала спорт должен появиться во дворах. Как это было в Советском Союзе, это хорошая практика. Все звезды и легенды начинали с дворового хоккея», — сказал Пушилин «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

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