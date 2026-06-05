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5 июня, 21:25

Дегтярев — об отношении к смене спортивного гражданства: «Это отказ от флага»

Алина Савинова

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев объяснил, почему негативно относится к смене атлетами спортивного гражданства.

«Очевидно, я плохо к этому отношусь. Было бы удивительно, если бы ответственного за спорт министра спросили, и он бы сказал: «Пусть едут». Это и есть отказ от флага — смена гражданства. Нейтральный статус — это ты едешь, возвращаешься домой, у тебя паспорт российский, медаль дома или в музее российском. Большая разница», — цитирует РИА Новости Дегтярева.

По словам министра спорта, он понимает, что для многих спортсменов смена спортивного гражданства — это шанс продолжать карьеру на фоне отстранения России.

«Именно поэтому я эту машину и запустил обратно в мировой спорт, чтобы нам вернуться. Потому что иначе у нас вообще все могли уехать теоретически. Изоляции не должно быть, спорт должен объединять народы и людей», — добавил он.

В феврале Дегтярев допустил, что для сменивших гражданство спортсменов могут ввести ограничения на въезд в Россию, а также лишать их спортивных званий.

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Источник: РИА Новости
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Михаил Дегтярев
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