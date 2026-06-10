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Чемпионат мира по бодибилдингу перенесли в Испанию из-за ситуации в Персидском заливе

Сергей Ярошенко

Чемпионат мира по бодибилдингу 2026 года пройдет в Испании, а не в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает Федерация бодибилдинга России.

Изначально турнир должен был состояться в Аджмане с 30 сентября по 5 октября.

«Из-за сложной политической ситуации в Персидском заливе Международная федерация бодибилдинга приняла решение перенести в этом году чемпионат мира из Аджмана в испанскую Санта-Сусанну, где в этом году уже проходил чемпионат Европы», — цитирует заявление федерации ТАСС.

Соревновании в Санта-Сусанне пройдут с 29 октября по 2 ноября.

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Источник: ТАСС
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