Роднина о снятии бана с российских спортсменов: «Без результата не будет ни гимна, ни флага. Будет только форма сборной»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о возвращении российских спортсменов на международную арену с национальной символикой государства.

— Все, что касается 2022 года, — чисто политический момент. Хотя никто этого не признает. Слушайте, кто-нибудь закрывал Соединенные Штаты, которые проводили войну во Вьетнаме? И сколько они всего напроводили? Такие вопросы никогда не ставили. Такого давления, как на Россию, ни на кого не было. Поэтому путь будет долгий. Мы радуемся, что нас допускают с гимном, с флагом. Но я всегда говорю: к этой радости мы должны показать результат. Не будет результатов — не будет ни гимна, ни радости, ни флагов. Будет только форма сборной России, — сказала Роднина.

По словам олимпийской чемпионки, проблема выходит за пределы отстранения от соревнований непосредственно российских атлетов, поскольку представителей РФ давно уже нет в руководящих органах международных федераций и судейских комитетах.

— Мы все время говорим о допуске, имея в виду спортсменов. Но почему-то не говорим, что нас удалили практически из всех федераций. Мы не находимся ни в технических комитетах, ни в президиумах. В большинстве федераций отсутствуем в судействе. Нужно видеть всю картину. Весь ужас в том, что даже до того, как нас начали отстранять, мы стали терять позиции именно в управлении, в руководстве, в технических вопросах, которые решают международные федерации. Ребята выступали, показывали хорошие результаты, а все остальное решалось без нас.

В начале июня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия добилась полного допуска с национальной символикой в 12 олимпийских дисциплинах.

В перечень вошли: дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо, фехтование.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max