9 июля состоится четвертая премия «Winline Герои РПЛ»

Четвертая премия «WINLINE Герои РПЛ» сезона-2025/26 пройдет 9 июля в Центре кино «Мосфильм».

Победителей в разных номинациях выберут в три этапа: с 11 по 16 июня голосуют журналисты, с 18 по 28 июня — болельщики, а с 1 по 5 июля имена лучших объявят эксперты.

Награды разделены на три категории. Блок «Спорт» («Игрок сезона», «Вратарь сезона», «Защитник сезона», «Полузащитник сезона» и «Нападающий сезона», «Тренера сезона», «Гол сезона», «Ассист сезона» и «Лучший молодой футболист сезон»). В категории «Медиа, маркетинг и социальные проекты» отметят тех, кто создает эмоции вокруг матчей, развивает клубы, работает с болельщиками. Лучшему комментатору вручат «Приз имени Василия Уткина», также определят победителей в номинациях «Match Day сезона», «Промо сезона», «Видеоконтент сезона», «Мерч сезона», «Социальный проект сезона», «Лучшая программа о РПЛ», «Журналист или блогер сезона» и «Лучший локальный журналист или блогер сезона».

Кроме того, будет определен «Самый медийный футболист сезона».

Премия «WINLINE Герои РПЛ» учреждена Российской премьер-лигой в 2023 году при поддержке WINLINE и проводится уже в четвертый раз.