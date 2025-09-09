Юрий Акопов: «Работа с юным поколением в нардах ведется по нарастающей»

С 18 по 21 сентября в Пятигорске пройдут всероссийские соревнования по коротким нардам «Мемориал Баграта Рапава». Им будет предшествовать детско-юношеский турнир «Кубок Машука» в соседнем Железноводске.

Член исполкома Федерации нард России (ФНР), один из главных организаторов «Кубка Машука» и главный его судья Юрий Акопов рассказал о развитии детско-юношеского спорта.

— «Мемориал Баграта Рапава» проводится не первый год и стал уже традиционным. Назвал бы его даже культовым турниром. Он собирает более 100 спортсменов из разных регионов России — практически всех сильнейших игроков в короткие нарды, — сказал Акопов. — Что касается «Кубка Машука», то на нем будут представлены и короткие, и длинные нарды. Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: 6-12 и 13-17 лет.

В феврале мы организовали детско-юношеский турнир в Сколково. Параллельно с чемпионатом России по коротким нардам в начале мая на федеральной территории «Сириус» проходил «Кубок Черного моря». Точно так же в одно время состоялись взрослый и детско-юношеский турниры «Белые ночи» в Ленобласти. Рекордное количество юных участников — около 70 человек собрал августовский Кубок Москвы. Детско-юношеский турнир проводился в прошлом месяце и во время Кубка Сибири и Дальнего Востока. Работа с юным поколением ведется федерацией по нарастающей, это одно из главных направлений нашей текущей работы. Причем мы стараемся объединять на всех детско-юношеских турнирах спорт с культурной программой, образовательными и познавательными мероприятиями, которые вносят свой вклад в развитие каждого человека.

На «Кубке Машука», например, для юных участников запланированы лекции и квизы, сеансы одновременной игры с участием мастеров, обширная экскурсионная программа, кулинарный мастер-класс.