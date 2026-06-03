Дегтярев заявил, что Россия и Мадагаскар готовят меморандум о спортивном сотрудничестве

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что Россия и Мадагаскар начали подготовку двустороннего меморандума о сотрудничестве между национальными олимпийскими комитетами стран.

В среду, 3 июня, глава ОКР провел встречу с генеральным секретарем Олимпийского комитета Республики Мадагаскар Жаном Алексом Харинелина Рандриаманариву.

Подписать меморандум планируется на международном форуме «Россия — спортивная держава» в октябре. Ранее Дегтярев также заявил о планах подписать меморандум о сотрудничестве с НОК Республики Конго на форуме в Красноярске.

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