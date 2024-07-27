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«Я всегда была порядочным человеком». Волейболистка из Доминиканы отстранена от Олимпиады за допинг

Волейболистку из Доминиканы отстранили от Олимпиады из-за допинга
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Волейболистка сборной Доминиканы Лисвел Ева Мехиа.
Лисвел Ева Мехиа.
Фото Global Look Press
Сборная лишилась важного игрока.

32-летняя волейболистка Лисвел Ева Мехиа исключена из олимпийской сборной Доминиканской Республики, которая готовится стартовать на Олимпиаде в Париже. На прошлых Играх она уступила в четвертьфинале будущему победителю США (0:3), а в 2023-м выиграла Панамериканские игры, до этого в 2022-м и 2021-м взяв Панамериканский кубок.

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Ева Мехиа — одна из самых опытных в составе Доминиканы. Она дебютировала за сборную еще в 2007 году, в 16 лет став самой молодой на чемпионате мира в Японии. За это время она взяла множество международных наград и выступила на двух Олимпиадах. Третьими должны были стать Игры в Париже.

Допинг-тест спортсменки показал положительный результат на фуросемид — запрещенное мочегонное средство. Мехиа призналась, что использовала лекарство во время восстановления от травмы колена — в суставе задерживалась жидкость, от которой надо было избавляться. Подозреваемая в допинговом нарушении спортсменка уже покинула расположение сборной, ее заменит Джеральдин Гонсалес.

Лисвел Ева Мехиа у олимпийских колец в Париже.
Фото Соцсети

«Я чувствую себя очень плохо и разочарована, — поделилась спортсменка. — С моей стороны было неосмотрительно заранее не исследовать препарат, который я использовала для лечения. Поскольку я всегда была порядочным человеком, честным, спокойным и трудолюбивым, то никогда не собиралась принимать это лекарство для улучшения физической формы. Как бы то ни было, я благодарна за поддержку, которую мне оказали партнеры по команде».

В пресс-релизе доминиканской сборной тоже говорится о том, что Ева Мехиа придерживается принципов честного спорта. Поэтому она будет всячески сотрудничать с ВАДА в ходе расследования этого инцидента.

Спортсменке пока еще не вынесли наказание, но ей грозит отстранение от спорта на период от двух до четырех лет. На прошлом олимпийском турнире другая волейболистка оказалась забанена за применение допинга на четыре года. В 2021-м в Токио попалась бразильянка Тандара Кайшета — она сдала пробу еще за месяц до Олимпиады, но результат пришел только после четвертьфинала, в котором Бразилия обыграла Россию (3:1).

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Девушку тут же отстранили от соревнований, в ее организме нашли остарин. Этот запрещенный препарат повышает выносливость, а также способствует увеличению мышечной массы и уменьшению доли подкожного жира. Без дисквалифицированной Тандары бразильянки дошли до финала, где всухую уступили команде США (0:3).

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