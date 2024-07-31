Бразильские волейболисты проиграли два матча из двух на старте Олимпиады. Рискуют не выйти из группы?

У самой титулованной команды турнира неприятности.

Мужская сборная Бразилии по волейболу заработала себе трудности на старте Игр в Париже. После двух матчей на групповом этапе южноамериканцы имеют ноль побед и одно очко. Притом что на этой стадии команде осталось провести всего одну встречу, выход в плей-офф все еще находится в их руках.

Группа смерти

Жеребьевка предварительной стадии получилась для бразильцев жесткой. Вместе с ними в группе B оказались лидеры рейтинга поляки и действующие чемпионы мира итальянцы. Понятно, что четвертый участник этого квартета сборная Египта выглядит в Париже туристом.

Южноамериканцы стартовали с поражения от итальянцев в четырех сетах. Сборная Бразилии в первую очередь не смогла сдержать атаку соперника, где зажигал Юри Романо. На счету диагонального 20 очков, из которых два добыто эйсами и одно на блоке. Другие игроки нападения тоже не сплоховали, создавая высокую вариативность для передач связующего.

Фото Reuters

«Я разочарован тем, что мы начали с поражения, поскольку это очень осложняет нашу ситуацию в группе, — говорил после игры один из лидеров бразильской команды Дарлан Соуза. — Наш следующий матч против Польши будет масштабным, и нам нужно действовать агрессивно и стремиться к победе».

Встреча с лидерами мирового рейтинга действительно получилась красивой и драматичной. Но, к несчастью для бразильцев, это был день Вильфредо Леона. Даже не просто день, а день рождения. 31 июля кубинцу, выступающему за Польшу, исполнился 31 год. Праздник он отметил с размахом, набрав 26 очков, — по сути, выиграл для Польши целый сет. Хорошей новостью для Бразилии стало то, что они смогли добраться до тай-брейка и набрать одно очко. Без него положение команды было бы совсем скудным.

«Я думаю, что мы упустили некоторые возможности набрать легкие очки. Обычно нечасто выпадают подобные шансы против такой команды, как Польша, а у нас их было довольно много, но мы не смогли ими воспользоваться. Грустно, потому что мы могли победить, — сожалел доигровщик южноамериканцев Рикардо Лукарелли. — Теперь нужно сосредоточиться на игре с Египтом. У нас нет времени плакать и сожалеть. Мы выиграли золото в Рио в 2016 году, когда тоже начали с двух поражений (на групповом этапе). Поэтому все, что нам нужно делать, это продолжать идти вперед».

Главный тренер сборной Бразилии Бернардо Резенде. Фото Reuters

Лучшие из третьих

На Олимпиаде в Рио, про которую вспомнил Лукарелли, был другой формат волейбольного турнира. Поражение в двух матчах на этой стадии считалось не таким серьезным испытанием. В 2016-м двенадцать команд разбивали на две группы по шесть, из которых в плей-офф пробивались по четыре лучшие сборные.

Сейчас же двенадцать команд разбили на три группы по четыре. Сборные, занявшие в своем квартете первые два места, выходят в четвертьфинал напрямую. Также туда попадают две из трех лучших команд, ставшие в своих группах третьими. Остальные — вылетают.

В группе B первые два места уже точно уйдут Италии и Польше. Перед заключительным туром Бразилия идет второй в рейтинге третьих мест. Ниже расположилась Сербия, у которой хуже разница выигранных и проигранных сетов (3:6 против 2:6), но тоже одно очко.

В последнем матче группы им играть с аутсайдерами: Бразилии — с Египтом, Сербии — с Канадой. Если максимально упростить задачу для южноамериканцев, то им нужно сыграть не хуже, чем сербы в своем поединке. Разгромная победа над Египтом со счетом 3:0 точно выведет бразильцев в плей-офф. Один проигранный сет может стоить им этой путевки. Дальше будут решать уже по разнице очков.

Существуют расклады, при которых в четвертьфинале окажутся и бразильцы, и сербы. Многое зависит от результатов в группе С, где на третьем месте с тремя очками теоретически могут оказаться аргентинцы или немцы. Сейчас же ситуация в этом квартете запутанная. Гарантировала себе проход дальше сборная США. Второе место и четыре очка — у Японии, которой в заключительном туре играть с американцами, третья позиция и три очка — у немцев, с нулем идут бронзовые призер Олимпиады в Токио аргентинцы.

Фото Reuters

Жесткий четвертьфинал

Победа со счетом 3:0 над Египтом видится для бразильцев посильной задачей. Но в четвертьфинале их будет ждать очень неприятный соперник. Южноамериканцы сойдутся с одной из двух лучших команд, занявших в своих группах первое место. Варианты у Бразилии следующие: либо победитель матча Италия — Польша, либо сильнешая сборная в поединке Франция — Словения, либо команда США.

Вылет в четвертьфинале для бразильцев тоже будет считаться провалом. Последний раз подобное на Олимпиадах с ними случалось в Сиднее в 2000 году. Тогда на этой стадии их остановила Аргентина. Дальше же на Играх у Бразилии было четыре подряд финала с двумя титулами. Серия прервалась три года назад на Олимпиаде в Токио, когда в золотой матч их не пустили наши волейболисты.

На летних Играх сборная Бразилии является самой титулованной сборной (при условии, если мы разделяем достижения сборной СССР и России). На счету южноамериканцев три золота и три серебра.