Звезда из Британии отказалась сдавать допинг-пробу. Ее пустили на Олимпиаду после заключения психиатра

Тхэквондистка Джейд Джонс сослалась на «исключительные обстояльства» и была прощена.

Удивительным хэппи-эндом завершилась история двукратной олимпийской чемпионки по тхэквондо Джейд Джонс. 31-летняя британка отказалась от сдачи допинг-пробы, но сумела избежать дисквалификации, принеся заключение психиатра о когнитивных нарушениях. Теперь реабилитированная Джонс сможет побороться за золото Олимпийских игр в Париже.

Странный демарш должен был привести к дисквалификации

Джонс считается одной из главных звезд мирового тхэквондо. Уже в 17 лет она впервые выиграла медаль крупного турнира — бронзу на чемпионате Европы-2010, который, кстати, проходил в Санкт-Петербурге. С тех пор Джейд добилась очень многого — в ее активе победы на Олимпийских играх в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016, четыре медали чемпионатов мира, включая золото ЧМ-2019, а также восемь наград, включая три высшей пробы, на чемпионатах Европы. Она также добилась немалых успехов в предолимпийском сезоне-2023, выиграв два этапа Гран-при — в Риме и как раз в столице будущей Олимпиады Париже.

Но в конце прошлого года казалось, что ее шансы выступить на Играх-2024 стремятся к нулю. Ведь утром 1 декабря Джонс совершила очень серьезный проступок по меркам современного антидопингового законодательства — отказала в сдаче допинг-пробы пришедшему к ней в отель Манчестера допинг-офицеру. Причем сама подписала документ, в котором говорилось, что она не может этого сделать из-за прохождения тренинга по обезвоживанию (ничего не ела и даже не пила с 29 ноября) перед взвешиванием.

Фото Global Look Press

По идее, это нарушение вне зависимости от оправданий неминуемо должно грозить длительной дисквалификацией, тем более прецедентов предостаточно. И неважно, что вечером того же дня Джонс все же сдала пробу другому допинг-офицеру...

Однако дело приняло весьма неожиданный поворот. Да, Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD), которое и занималось забором проб, 14 декабря временно отстранило спортсменку. В общем, все шло к тому, что надолго отлучат от спорта. Но на днях пришла новость, что на основании «очень исключительных обстоятельств», связанных с конфиденциальными медицинскими записями, Джонс не несет «никакой вины или небрежности за ее отказ или неспособность сдать пробы». А значит, полностью реабилитирована и может ехать на Олимпиаду-2024. Так почему же ее простили?

Во всем виноваты когнитивные нарушения?

Джонс подошла к процессу своей защиты довольно креативно — она обратилась к психиатру, который заявил, что «решение Джонс не сдавать пробу было прямым результатом ее когнитивных нарушений». Мол, проблемы со здоровьем Джонс вполне могли вызвать полную потерю когнитивных способностей и, как следствие, когнитивное расстройство, приведшее к неадекватному поведению. Британские борцы с допингом назначили своего психиатра, но тот согласился с доводами коллеги, придя к выводу — тхэквондистка действительно могла не отдавать себе отчет в том, что делает, когда отказывалась сдавать пробы.

Джейд Джонс. Фото Global Look Press

В принципе, обезвоживание способно негативно влиять на когнитивные способности, хотя утверждение тхэквондистки, конечно, вызвало много вопросов. «В тот момент, когда это началось, я находилась в состоянии стресса и паники из-за предстоящих соревнований и не понимала, в какой ситуации я нахожусь и какие могут быть последствия. Позже в тот день я сдала отрицательную пробу, но ясно, что утром допустила ошибку. Сейчас понимаю не только ошибку, которую совершила, но и причины, по которым она произошла, и то, что последствия могли быть другими», — приводит слова Джонс Wales Online.

Британка также поблагодарила Антидопинговое агентство Великобритании за то, что «выслушали и рассмотрели все обстоятельства», а также британскую федерацию тхэквондо. «Рада, что мои действия были должным образом поняты и что я могу продолжать соревноваться», — добавила она. Как бы то ни было, оправдание Джонс создает прецедент, ведь теперь едва ли не каждый спортсмен может отказаться от проверки на допинг до или после соревнований, а затем сослаться на помрачение рассудка из-за нарушения питьевого режима, сверхнагрузок или просто сильного стресса.