Гребчиха Ромасенко — про отказавшихся от Олимпиады спортсменов: «У них своя голова на плечах»

Российская участница Олимпиады Олеся Ромасенко ответила на вопрос «СЭ» о том, что бы сказала россиянам в других видах спорта, которые отказались от Игр.

— Академики сами отказались? Мне кажется, если у них были лицензии, то зря не поехали. Это патриотично — выступать даже под флагом AIN. Все знают название страны, откуда мы — даже в столовой персонал. Только название нельзя говорить, сразу домой поеду. (Смеется.) Или лайк поставил — дисквалификацирован. Я их обычно не ставлю просто.

Сказать что-то спортсменам, которые отказались от Игр? Я им бы ничего не советовала, у них своя голова на плечах. Но не надо забывать — сейчас ты на коне, а завтра у тебя юноши уже выигрывают. Время идет быстро. И не надо думать, что ты завтра что-то изменишь. Нужно делать все сейчас, — сказала «СЭ» Ромасенко.

Россиянка выбыла из борьбы в четвертьфинале на дистанции 200 метров на каноэ.