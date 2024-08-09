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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 14:00

Китайские гребцы завоевали золото и установили рекорд в соревнованиях каноэ-двоек на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Китайские гребцы Ксу Шиксяо и Сун Менгя выиграли золото в финале женских соревнований каноэ-двоек на Олимпиаде в Париже.

Китаянки финишировали с результатом — 1 минута 52,81 секунды. Это позволило им установить новый олимпийский рекорд в этой дисциплине.

Второе место заняли Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок из Украины (1.54,30). Третьими стали канадцы Слоан Маккензи и Кэти Винсент (1.54,36).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию 14-го медального дня на Олимпиаде в Париже.

Гребля на байдарках и каноэ

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-двойка, 500 м

Финал

1. Ксу Шиксяо / Сун Менгя (Китай) — 1.52,81

2. Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок (Украина) — 1.54,30

3. Слоан Маккензи / Кэти Винсент (Канада) — 1.54,36

Источник: Медальный зачет Олимпиады
Олимпиада
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