Российские каноисты Коровашков и Петров стали четвертыми в финале Олимпиады

Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место в финале соревнований каноэ-двоек на Олимпиаде в Париже.

Россияне держались на втором месте большую часть заезда, но уступили на фотофинише. Их результат — 1.41,27.

Золото завоевали Лю Хао и Джи Бовен из Китая (1.39,48). Второе место у итальянцев Габриэле Касадеи и Карло Таччини (1.41,08). Бронзу завоевали испанцы Хоан Антонин Морено и Диего Домингес (1.41,18).

Гребля на байдарках и каноэ

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-двойка, 500 м

Финал

1. Лю Хао/Джи Бовен (Китай) — 1.39,48

2. Габриэле Касадеи/Карло Таччини (Италия) — 1.41,08

3. Хоан Антонин Морено/Диего Домингес (Испания) — 1.41,18

4. Захар Петров/Алексей Коровашков (Россия) — 1.41,27