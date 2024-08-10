Канадка Венсан выиграла заезд каноэ-одиночек на 200 м на Олимпиаде, белоруска Трушкина — пятая
Канадка Кэти Венсан завоевала золото в соревновании каноэ-одиночек на дистанции 200 метров на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
В финале канадская спортсменка показала время 44,12 секунды. Серебряным призером стала американка Невин Харрисон с результатом 44,13 секунды. Ярислейдис Сирило Дюбуа из Кубы (44,36) — третья.
Белорусская каноистка Юлия Трушкина финишировала пятой (44,38).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Гребля на байдарках и каноэ
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Каноэ-одиночка, 200 м
Финал
1. Кэти Венсан (Канада) — 44,12
2. Невин Харрисон (США) — 44,13
3. Ярислейдис Сирило Дюбуа (Куба) — 44,36
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5. Юлия Трушкина (Белоруссия) — 44,38
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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