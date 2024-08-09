Немцы Шопф и Лемке выиграли золото в гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде
Немецкие гребцы Якоб Шопф и Мак Лемке завоевали золотые медали на Олимпиаде в дисциплине каноэ-двойки на дистанции 500 метров. Их время — 1.26,87. Венгерская пара Бенче Надаш и Шандор Тотка завоевали серебро со временем — 1.27,15. Австралийские байдарочники Жан ван дер Вестхуйсен и Том Грин стали обладателями бронзы (1.27,29).
Гребля на байдарках и каноэ
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-двойка, 500 м
Финал
1. Якоб Шопф / Мак Лемке (Германия) — 1.26,87
2. Бенче Надаш / Шандор Тотка (Венгрия) — 1.27,15
3. Жан ван дер Вестхуйсен / Том Грин (Австралия) — 1.27,29
Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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