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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 14:35

Чех Достал выиграл золото в гребле на байдарках и коноэ на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Чех Йозеф Достал завоевал золотую медаль в гребле на байдарках и коноэ в дисциплине байдарка-одиночка на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Париже. Его время составило — 3.24,07.

Серебро завоевал венгр Адам Варга (3.24,76), бронза также у спортсмена из Венгрии Балинта Копаса (3.25,68).

Четвертое место занял белорус Владислав Кравец (3.28,10).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Гребля на байдарках и каноэ

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-одиночка, 1000 м

Финал

1. Йозеф Достал (Чехия) — 3.24,07

2. Адам Варга (Венгрия) — 3.24,76

3. Балинт Копас (Венгрия) — 3.25,68

4. Владислав Кравец (Белоруссия) — 3.28,10

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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