Захар Петров — о выступлении без флага на Олимпиаде: «Все знают, из какой мы страны»

Российский гребец Захар Петров ответил на вопрос о выступлении без флага на Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Выступление без флага? Все равно все знают, из какой мы страны. И болельщики из России писали много слов поддержки и поздравления. Я молодой спортсмен, у меня впереди, надеюсь, будет еще Олимпиада. И надеюсь, что под российским флагом», — сказал Петров.

9 августа 22-летний спортсмен занял четвертое место в финальном заезде соревнований каноэ-одиночек на Олимпиаде.