Каноист Коровашков: «МОК не пустил Штыля в Париж, чтобы у России не было медали»

Гребец-каноист Алексей Коровашков заявил, что его двойку с Иваном Штылем специально разбили для того, чтобы россияне не смогли победить на Олимпиаде в Париже.

«Нашу российскую двойку разбили только потому, что мы претендовали только на золотые медали», — цитирует ТАСС Коровашкова.

Спортсмен выразил уверенность, что они могли бы претендовать на золотые медали.

«Мне кажется, что со стороны Международного олимпийского комитета это было сделано специально, чтобы у России как можно меньше было медалей», — подчеркнул Коровашков.

Серебряный призер Игр-2012 Штыль не получил допуск от специальной комиссии МОК.

Партнером Коровашкова стал 22-летний Захар Петров, вместе с которым они заняли четвертое место в олимпийском заплыве каноэ-двоек на дистанции 500 м.

32-летний Коровашков является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне в каноэ-двойках на дистанции 1000 м вместе с Ильей Первухиным.