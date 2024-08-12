Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 16:07

Каноист Коровашков: «МОК не пустил Штыля в Париж, чтобы у России не было медали»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Коровашков (справа) и Захар Петров на Олимпиаде-2024.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гребец-каноист Алексей Коровашков заявил, что его двойку с Иваном Штылем специально разбили для того, чтобы россияне не смогли победить на Олимпиаде в Париже.

«Нашу российскую двойку разбили только потому, что мы претендовали только на золотые медали», — цитирует ТАСС Коровашкова.

Логотип AIN на&nbsp;форме российской батутистки Анжелы Бладцевой. МОК добился, чего хотел — Россия на Олимпиаде была практически незаметна. Но альтернатив участию не просматривается

Спортсмен выразил уверенность, что они могли бы претендовать на золотые медали.

«Мне кажется, что со стороны Международного олимпийского комитета это было сделано специально, чтобы у России как можно меньше было медалей», — подчеркнул Коровашков.

Серебряный призер Игр-2012 Штыль не получил допуск от специальной комиссии МОК.

Партнером Коровашкова стал 22-летний Захар Петров, вместе с которым они заняли четвертое место в олимпийском заплыве каноэ-двоек на дистанции 500 м.

32-летний Коровашков является бронзовым призером Олимпиады в Лондоне в каноэ-двойках на дистанции 1000 м вместе с Ильей Первухиным.

Источник: ТАСС
Алексей Коровашков
3
0
Читайте также
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Звезда сборной Бразилии Марта не смогла взять золото на Олимпиаде-2024
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Барко - не волшебник, а проклятие нулями продолжается. Что случилось в матче «Спартак» - «Ахмат»
В Петербурге задержали подозреваемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений
В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Канадка Венсан выиграла заезд каноэ-одиночек на 200 м на Олимпиаде, белоруска Трушкина — пятая
Новости
RSS RSS
Все новости