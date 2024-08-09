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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 14:28

Новозеландки Каррингтон и Хоскин выиграли золото Олимпиады в байдарке-двойке

Виктория Кравченко
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Новозеландки Лиза Каррингтон и Алисия Хоскин завоевали золотые медали в гребле на байдарках и каноэ. Спортсменки показали время 1 минута 37,28 секунды.

Серебряные медали выиграли Тамара Чипеш и Алида Гажо из Венгрии (1.39,39). Бронзу забрали немки Паулина Пажек и Юле Мари Хаке и венгерки Ноеми Пупп и Сара Фойт. У обеих пар время — 1 минута 39,46 секунды.

Гребля на байдарках и каноэ

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Байдарка-двойка, 500 м

Финал

1. Лиза Каррингтон / Алисия Хоскин (Новая Зеландия) — 1.37,28

2. Тамара Чипеш / Алида Гажо (Венгрия) — 1.39,39

3. Паулина Пажек / Юле Мари Хаке (Германия) — 1.39,46

3. Ноеми Пупп / Сара Фойт (Венгрия) — 1.39,46

«СЭ» ведет трансляцию 14-го медального дня Олимпиады в Париже

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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