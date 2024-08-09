Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 15:11

Российский гребец Петров — о четвертом месте на Олимпиаде: «Сил не хватило»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский гребец Захар Петров прокомментировал свой результат на Олимпиаде в Париже. Сегодня, 9 августа, спортсмен пришел 4-м в дисциплине каноэ-одиночки.

«Соперники очень сильные. Гонка получилась тяжелой. Снова ветер не в мою пользу — он «левый», а я, если можно так сказать, «правый». Приходилось рулить всю дистанцию из-за этого и под конец я, что называется, нахватался. Сил не хватило», — заявил Захаров.

22-летний спортсмен финишировал с результатом 3 минуты 45,28 секунды.

Победителем заезда стал чех Мартин Фукса (3.43,16), завоевавший золотую медаль.

Олимпиада
Захар Петров
1
0
Читайте также
Биография Алексея Коровашкова: жизнь и спортивная карьера призера Олимпийских игр в Лондоне
Американский бегун Лайлс завоевал бронзу Олимпиады с коронавирусом
В Москве на МКАД автомобиль вылетел на встречку через отбойник и перевернулся
Роман Ротенберг: «А кто бы отказался от Овечкина? Надеюсь, мы потянем его условия»
Четыре человека пострадали в столкновении такси и автобуса на юге Москвы
Бизнесмен Дотком указал на реальное положение Зеленского
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Волочкова об Олимпиаде в Париже: «Боятся России, российского флага, профессионализма, спорта и искусства»
Тарасова считает, что россиянам не было смысла ехать на Олимпиаду без амбиций на медали
Роднина: «Мы должны сказать огромное спасибо нашим олимпийцам!»
Сборная России закончила Олимпиаду в Париже с одной серебряной медалью
Захар Петров отреагировал на конфликт между Ромасенко и Архиповым
Захар Петров — о выступлении без флага на Олимпиаде: «Все знают, из какой мы страны»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Захар Петров стал четвертым в финале Олимпиады в дисциплине каноэ-одиночки

Захар Петров — о выступлении без флага на Олимпиаде: «Все знают, из какой мы страны»
Новости
RSS RSS
Все новости