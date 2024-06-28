Российские дзюдоисты не примут участия в Олимпиаде-2024

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик сообщил, что российские дзюдоисты, получившие приглашение от МОК, не выступят на Олимпиаде в Париже.

Ранее стало известно, что допуск на Игры получили Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.

«Из семнадцати дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета», — приводит слова Соловейчика ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФДР.

Соловейчик отметил, что организация не приемлет неспортивный метод отбора на Олимпийские игры, цель которого заключается в том, чтобы подорвать принципы единства российской команды и сломить дух отечественных спортсменов.

В конце 2023 года Международный олимпийский комитет объявил о допуске на Олимпиаду-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Игр.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.