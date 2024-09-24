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Сербский дзюдоист заявил, что не потерпит запрета на крестное знамение: «Нельзя о таком молчать!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Сербский дзюдоист Неманья Майдов в интервью «СЭ» рассказал о дисквалификации за религиозный жест.

Перед схваткой 1/8 финала против грека Теодороса Целидиса серб перекрестился. Во время Олимпиады Всемирная федерация дзюдо сообщила Майдову, что таким образом он нарушил этический кодекс организации.

«В прошлом году меня шесть раз дисквалифицировали на шести турнирах подряд. Это ненормально. Но я не хотел вступать в конфликт. Я ждал Олимпиаду, потому что единственная медаль, которая мне нужна, чтобы дополнить коллекцию, — олимпийское золото. И я не хотел с ними конфликтовать, чтобы в Париже не повторилось этой несправедливости. Однако все повторилось. Стало даже хуже. Меня несправедливо отправили домой через три минуты.

Я уже говорил с ними о судействе. Однако сейчас меня отстранили, потому что я перекрестился. Я этого не потерплю! Для меня судейская несправедливость не так уж важна, потому что она случается в каждом виде спорта. Но если меня дисквалифицируют за то, что я перекрестился, — об этом я не могу и не буду молчать. Меня отстранили на пять месяцев. Нельзя о таком молчать! Причем не только мне, но всем спортсменам. Однако многие боятся, потому что зависят от какой-то организации. Поэтому они молчат.

Слава богу, я ни от кого не завишу. У меня в жизни есть все. Бог дал мне прекрасную карьеру и такую же прекрасную жизнь. Я голос всех спортсменов-христиан. Я озвучил это от имени всех нас и получил много сообщений со всего мира. Не ожидал, что эта новость так широко распространится, но мне писали люди из Аргентины, из Австралии... Мне кажется, весь мир вовлечен в это, потому что большинство людей разделяют мое мнение, но боятся это выразить", — сказал Майдов «СЭ».

Неманья Майдов. «Перекреститься — моя потребность. Я буду так делать всегда!» Интервью с сербским дзюдоистом, которого отстранили за крестное знамение на Олимпиаде

Неманья Майдов
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