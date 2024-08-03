Дзюдоистка Старцева считает, что решение команды не ехать на Олимпийские игры было верным

Дзюдоистка сборной России Элис Старцева, которая была в списке допущенных МОК к Олимпиаде в Париже атлетов, назвала происходящее до старта Игр шоком.

«Происходящее перед Играми стало для меня шоком. Множество вопросов в голове, а главный — почему? Несколько дней очень переживала, а потом начала себя «вытаскивать» из состояния уныния. Поняла, что впереди новые вершины, результаты и, надеюсь, победы. Спустя несколько недель могу сказать, что команда приняла правильное решение. Надеюсь, рано или поздно МОК будет соблюдать права российских спортсменов, и больше таких ситуаций не повторится», — приводит ТАСС слова Старцевой.

Российские дзюдоисты не выступают на Олимпиаде в Париже. Из 17 отобравшихся по рейтингу спортсменов МОК допустил до соревнований лишь четырех. В результате команда приняла коллегиальное решение не участвовать в турнире.