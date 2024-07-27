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Париж-2024

Сегодня, 20:00

Велопад на мокрых буграх. Первые гонки с россиянами в Париже обернулись завалом

Дронова и Сырица не завоевали медалей в раздельной гонке на Олимпиаде-2024
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Глеб Сырица.
Фото Getty Images
Тамара Дронова и Глеб Сырица медалей не завоевали.

Велошоссе. Гонка с раздельным стартом
Женщины
1. Грэйс Браун (Австралия) — 39.38,24
2. Анна Хендерсон (Великобритания) — отставание 1.31,59
3. Хлоя Дайгерт (США) — 1.32,46...
21. Дронова (Россия) — 4.03,92...
23. Забелинская (Узбекистан) — 4.15,27
Мужчины
1. Ремко Эвенепул (Бельгия) — 36.12,16
2. Филиппо Ганна (Италия) — 14,92
3. Ваут ван Арт (Бельгия) — 25,63...
31. Глеб Сырица (Россия) — 4.21,14

Больших шансов на медаль у россиян в велогонках не было, поэтому по большому счету в двух раздельных гонках, где нет контакта, интересовали две вещи — виды Парижа и проведут ли какие-нибудь акции экоактивисты, пропалестинцы и другие неравнодушные люди — тем более что «Тур де Франс» они третировали регулярно.

Оказалось, гонка может быть зрелищной и без того. Новый ливень в Париже превратил ее в русскую рулетку. В которой, правда, русские остались далеко от медалей. Хотя казалось бы — спортсмен по фамилии Сырица в такой погоде должен быть себя чувствовать словно рыба в воде.

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Падения у девушек

Разделка, да еще и по городской местности, — вид крайне специфический. Здесь выигрывают не лидеры мирового велоспорта, а узкие специалисты, мощные, атлетичные, которые способны выстоять на неровных «зебрах» и «лежачих полицейских», которые парижские власти не убирали. А после того как над городом любви врубили дождь — Париж возненавидела половина пелетона.

На левом повороте в 90 градусов одна за другой падали участницы, не в силах справиться со скоростью, — и летели в забор. Американка Нибб сдалась и после пары падений села на другой велосипед, хотя шла одним из лидеров первой группы. Могла финишировать в топ-10.

Весь подиум забрали и без нее, как у нас стало популярно говорить, англосаксы — австралийка Браун, британка Хендерсон и Дайгерт из США. Браун и вовсе выиграла с каким-то инопланетным преимуществом в полторы минуты — во многом благодаря жесткому падению американки. До этого у Браун было два серебра на чемпионатах мира. У каждой золотой олимпийской медали особая история — эта отдает чем-то кармическим. Воздалось. Как оказалось позже, австралийка преодолела дистанцию 32,4 километра у моста Александра III быстрее, чем многие мужчины, в том числе наш Сырица.

Тамара Дронова.
Фото Getty Images

Россиянам стоит запомниться, а не бороться за места

Россиянка Дронова — 21-я, но обидно не за число, а за другое. Для Тамары Олимпиада — реальный шанс рассказать про себя и свой спорт, привлечь к нему внимание. Послушаешь велогонщика — тебе расскажут, как жаль, что этому спорту не уделяют должного внимания и многие люди заканчивают в лучшем случае на уровне мастера спорта.

В условиях, когда россиян не 350 человек, а 15, ценность каждого растет. И даже, например, на тульских порталах (за этот регион велогонщица выступала) нашлись новости типа «Тамара Дронова заселилась в Олимпийскую деревню» или «Тамара Дронова сядет на новый велосипед».

Но Тамара перед Олимпиадой вошла в режим тишины и от интервью отказывалась. Успешным результатом для нее называлось попадание в топ-10 или топ-15. Не вышло — Дронова 21-я из 35. Но думается, даже тихое 15-е место вряд ли способствовало бы популяризации велоспорта. Кажется, даже пять минут наглого лидирования в начале групповой гонки будут круче, чем лишние пять мест в генеральной классификации.

44-летняя ветеран Ольга Забелинская, которая завоевала три олимпийские медали для России, но в 2018-м перешла в Узбекистан — 23-я. В любом случае — легенда.

Глеб Сырица. Глеб Сырица: биография российского велогонщика

У мужчин красивую борьбу устроили два бельгийца и итальянец — золото досталось благодаря волевому финишному спурту Эвенепулу. В бой шли даже технические примочки — например, для большей устойчивости его соотечественник ван Арт поставил диски на оба колеса, а не только на заднее, как соперники. Помогло только для бронзы.

Россиянин Сырица проиграл в битве двух нейтралов даже монголу, беженцу Ансари и стал 31-м из 33. Никаких претензий — он приехал сюда не за местами, а за мечтами. Просто кайфует от мокрого Парижа. Но подумать над моим наглым дилетантским предложением про бегство в групповой гонке я бы предложил. Иначе что вспомнить у камина лет через 50, сидя с внуками?

Олимпиада
Тамара Дронова
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