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Сегодня, 14:30

Словацких велогонщиков обокрали во время Олимпийских игр

Алина Савинова
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Велогонщики сборной Словакии стали жертвами ограбления в Олимпийской деревне под Парижем, сообщил журналист Амори Бреле в своих соцсетях.

Спортсмены проживают в Сен-Дени — коммуне, расположенной в 9 км к северу от центра Парижа. В понедельник между 09.00 и 17.00 по местному времени у велосипедистов из словацкой делегации украли оборудование, которое хранилось в незапертом шкафчике. Пропали десятки велопокрышек, запчасти и несколько переключателей общей суммой на 2,3 тысячи евро.

Отмечается, что тренер сборной Словакии подал заявление в полицию о краже.

Ранее также стало известно, что во время Игр-2024 ограблению подверглись футболист сборной Аргентины Тьяго Альмаду, сборная Австралии по велоспорту, тренер австралийской команды по хоккею на траве Колин Бэтч, украинская теннисистка Элина Свитолина и несколько других спортсменов.

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