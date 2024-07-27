Глеб Сырица: биография российского велогонщика
Глеб Сырица
Дата рождения: 14 апреля 2000 года
Место рождения: Санкт-Петербург
Рост: 190 см
Вес: 85 кг
Вид спорта: велосипедный спорт (шоссе)
Команда: Astana Qazaqstan Team
Детство и юность
Глеб Сырица родился 14 апреля 2000 года. У него спортивная семья. Мама Глеба Светлана Сырица (в девичестве Фролова) является заслуженным мастером спорта и трехкратной чемпионкой мира по плаванию.
В детстве Глеб постоянно гонял на самокате. Однажды на улице его заметил тренер по велоспорту Сергей Балахнин. Он пригласил активного мальчика в секцию. В возрасте 9 лет Сырица начал заниматься велоспортом и специализировался на трековых гонках.
Когда Глебу было 12, он пристально следил за Олимпийскими играми в Лондоне. Тогда победителем групповой гонки на шоссе стал Александр Винокуров из Казахстана. Парень под впечатлением начал мечтать о большой карьере и высоких результатах.
Карьера
Сырица сначала занимался в команде «Локосфинкс» на велотреке на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Усиленные тренировки и мечты о медалях принесли плоды. В 2017-м российский велогонщик заявил о себе на мировой арене, победив в командной гонке преследования на чемпионате Европы и чемпионате мира среди юниоров.
В 2019 году он вместе с Никитой Берсеневым, Львом Гоновым и Иваном Смирновым взял золото на Европейских играх в Белоруссии в командной гонке преследования на треке. В 2020-м чемпионат Европы среди юношей до 23 лет сложился для Сырицы крайне успешно. Он выиграл золотые медали в трех дисциплинах (преследовании, гонке по очкам и омниуме).
Сначала Глеб специализировался только в трековых гонках. Позже он начал совмещать их с шоссейными, а потом полностью исключил трек. Сырица принимал участие и завоевывал медали во многих международных стартах, таких как Trofeo Joan Escola, Circuito Guadiana, Trophee Guerrita и прочее.
С 2022 года российский велогонщик выступает за команду Astana Qazaqstan Team, с которой он дебютировал в Мировом туре.
Также в 2023-м Глеб принимал участие в легендарной однодневке «Париж — Рубе», где за один день нужно было преодолеть 256 километров. Ее даже называют «Северным адом».
«Ребята, когда я говорил, что поеду первый раз «Рубе», улыбались и отвечали: «Сейчас ты жизнь и познаешь в полной мере», — говорил велосипедист. — Но волнения у меня особо не было, к тому же мы ездили юниорскую версию, примерное представление все-таки было. Но это совсем другая история, конечно. Теперь я это могу точно сказать».
В 2024-м Сырица после отказа Александра Власова попал в итоговый список из 15 российских участников Олимпиады в Париже. На Играх он заявлен на разделку и групповую гонку.
«Нормальное желание для любого спортсмена — выступить на Олимпийских играх, — прокомментировал спортсмен поездку в Париж в интервью «Матч ТВ». — И коллеги хорошо отнеслись к этому. Когда мне сказали, что есть возможность моего участия, ко мне ребята по команде подходили, поздравляли».
Достижения
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Победитель юниорского чемпионата мира в командной гонке на треке (2017)
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Победитель юниорского чемпионата Европы в командной гонке на треке (2017)
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Серебряный призер чемпионата России в командной гонке на треке (2017)
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Бронзовый призер чемпионата мира в командной гонке на треке (2017)
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Серебряный призер юниорского чемпионата мира в мэдисоне на треке (2017, 2018)
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Бронзовый призер юниорского чемпионата мира в индивидуальной гонке на треке (2018)
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Бронзовый призер молодежного чемпионата мира в командной гонке на треке (2018)
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Серебряный призер чемпионата России в мэдисоне на треке (2018, 2019, 2020)
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Победитель чемпионата России в командной гонке на треке (2018, 2019, 2021)
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Победитель Европейских игр в командной гонке на треке (2019)
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Победитель молодежного чемпионата Европы в командной гонке на треке (2019, 2020)
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Победитель турнира Vicenza-Bionde на шоссе (2019, 2021)
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Победитель молодежного чемпионата Европы в омниуме на треке (2020)
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Победитель молодежного чемпионата Европы в гонке по очкам на треке (2020)
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Победитель чемпионата России в омниуме на треке (2020)
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Серебряный призер «Гран-при Mount Erciyes» на шоссе (2020)
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Победитель турнира Circuito del Porto на шоссе (2021)
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Победитель Кубка России в командной гонке на треке (2021)
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Победитель Кубка России в индивидуальной гонке на треке (2021)
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Победитель чемпионата России в индивидуальной гонке на треке (2021)
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Победитель чемпионата России в мэдисоне на треке (2021)
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Победитель турнира Circuito Montanes на шоссе (2022)
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Победитель турнира Circuito Guadiana на шоссе (2022)
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Победитель турнира Trofeu Joan Escola на шоссе (2022)
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Победитель турнира Trophee Guerrita на шоссе (2022)
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Победитель 1-го этапа Тура Лангкави на шоссе (2022)
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Победитель 3-го этапа Vuelta a Zamora на шоссе (2022)
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Победитель 2-го этапа Тура Лангкави на шоссе (2023)
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Победитель 8-го этапа Тура Лангкави на шоссе (2023)
Личная жизнь
Велогонщик ведет закрытый образ жизни и не открывает для всех доступ к своим фото в социальных сетях. Пока он сосредоточен только на спорте и не хочет ничем себя отвлекать.
Известно, что Сырица практически не ест сладкое и строго следит за своим питанием.