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Участники Олимпиады-2026 из России смогут получить грант от МОК, несмотря на нейтральный статус

Алина Савинова

Российские спортсмены, выступившие на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе, могут подавать заявки на грант от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Ранее глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль заявил, что каждый участник Олимпиады, начиная с Игр-2026, сможет подать заявку на грант размером 10 тысяч долларов.

«Как было сказано, право на получение гранта имеют все олимпийцы при условии, что они не допускали нарушений антидопинговых правил, а также не нарушали кодекс этики МОК, условия участия в Играх или Олимпийскую хартию. Индивидуальные нейтральные спортсмены имели аккредитацию спортсменов, значит, они являются олимпийцами. Теперь мы приступаем к реализации программы», — сообщили в МОК.

На Олимпиаде-2026 в Италии, которая прошла с 6 по 22 февраля, выступили 13 российских спортсменов. Единственную медаль завоевал ски-альпинист Никита Филиппов, ставший вторым в спринте. Ранее он заявил, что планирует подать заявку на грант от МОК.

Источник: ТАСС
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