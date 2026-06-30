Фигуристка Казакова — о Дмитриеве: «Прекрасный человек, уникальный спортсмен»

Бывшая партнерша двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Казакова отреагировала на его смерть.

«Прекрасный человек, уникальный спортсмен. У него было расслоение аорты, ему сделали операцию. Врачи сделали все, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться, это произошло в половине десятого вечера. Пока информации по прощанию нет. Он скончался в Москве. Близкие хотели бы перевезти его в Санкт-Петербург», — цитирует Казакову ТАСС.

Дмитриеву было 58 лет.

В 1998 году Дмитриев победил на Олимпийских играх в паре с Казаковой, а в 1992 году — с Натальей Мишкутенок. Он стал первым фигуристом в истории, который завоевал золото Игр с двумя разными партнершами. Вместе с Казаковой он также побеждал на чемпионате Европы 1996 года.