Олимпиада-2028
Live Новости Статьи Фото Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Летняя Олимпиада
Баскетбол 3х3

Олимпиада

Сегодня, 11:29

Россиянки выиграли первый матч юниорской Лиги наций по баскетболу 3х3

Сергей Ярошенко

Женская сборная России по баскетболу 3х3 среди игроков не старше 21 года победила Китай в стартовом матче Лиги наций Международной федерации баскетбола (FIBA) — 16:12.

Встреча прошла в китайском Таншане .

Позднее в понедельник российские баскетболистки сыграют со сборной Катара. Также в конференции выступают команды Монголии и Казахстана.

Турнир продлится до 12 июля, победитель будет определен по сумме очков за все игровые дни.

Победитель каждой из 18 конференций получит право выступить на Кубке мира среди игроков не старше 23 лет, который пройдет в сентябре в Китае. В апреле FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных 3х3 среди игроков не старше 21 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Трамп отменил дисквалификацию американского футболиста на ЧМ. Что пишут СМИ
Суперсила Холанна, отправившая Бразилию домой. Подсказка — на лице Эрлинга
Захарова ответила на заявление Лихачевой о французском языке в «Войне и мире»
Трамп звонил Инфантино два раза, УЕФА готов пойти против ФИФА, общий шок из-за отмены красной Балогуна. Новые подробности главного скандала ЧМ-2026
Чемпионат мира по футболу: колонка Казанского о победе Англии над Мексикой
В Непале слон-убийца 14 лет преследовал одну семью и убил четырех человек
Популярное видео
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Евгения Фролкина: «Если бы поехали на Игры в Париж, всех бы победили»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости