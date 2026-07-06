Россиянки выиграли первый матч юниорской Лиги наций по баскетболу 3х3

Женская сборная России по баскетболу 3х3 среди игроков не старше 21 года победила Китай в стартовом матче Лиги наций Международной федерации баскетбола (FIBA) — 16:12.

Встреча прошла в китайском Таншане .

Позднее в понедельник российские баскетболистки сыграют со сборной Катара. Также в конференции выступают команды Монголии и Казахстана.

Турнир продлится до 12 июля, победитель будет определен по сумме очков за все игровые дни.

Победитель каждой из 18 конференций получит право выступить на Кубке мира среди игроков не старше 23 лет, который пройдет в сентябре в Китае. В апреле FIBA сняла ограничения с российских и белорусских молодежных сборных 3х3 среди игроков не старше 21 года.