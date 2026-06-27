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Филиппов рассказал, как изменилась его жизнь после Олимпиады-2026: «Люди узнали, что такое ски-альпинизм»

Сергей Ярошенко

Серебряный призер Олимпиады-2026 ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что изменилось в его жизни после турнира.

«Изменилось только восприятие людей. Люди узнали, что такое ски-альпинизм, и начали меня узнавать. Не так часто узнают, потому что все-таки я бегаю в шлеме и в очках, и так меня никто особо не видит. Но, с другой стороны, меньше внимания, больше будет фокуса на тренировках», — цитирует спортсмена ТАСС.

23-летний россиянин также является чемпионом Европы.

Источник: ТАСС
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Никита Филиппов

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