Филиппов рассказал, как изменилась его жизнь после Олимпиады-2026: «Люди узнали, что такое ски-альпинизм»

Серебряный призер Олимпиады-2026 ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что изменилось в его жизни после турнира.

«Изменилось только восприятие людей. Люди узнали, что такое ски-альпинизм, и начали меня узнавать. Не так часто узнают, потому что все-таки я бегаю в шлеме и в очках, и так меня никто особо не видит. Но, с другой стороны, меньше внимания, больше будет фокуса на тренировках», — цитирует спортсмена ТАСС.

23-летний россиянин также является чемпионом Европы.