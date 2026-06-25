МОК продлил полномочия главы World Athletics Коу в организации до 2027 года

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил полномочия президента World Athletics Себастьяна Коу в качестве члена организации.

Решение было принято на сессии МОК. За продление членства Коу проголосовали 77 делегатов, против — 6.

29 сентября Коу исполнится 70 лет. Этот возраст является предельным для членов МОК. Полномочия британца продлены до завершения его срока на посту президента World Athletics в сентябре 2027 года. Коу возглавляет организацию с 2015 года.

Он является двукратным олимпийским чемпионом в беге на 1500 метров и двукратным серебряным призером Олимпийских игр на дистанции 800 метров. В 1980 году Коу выступил на Олимпиаде в Москве.

World Athletics не допускает россиян на сорервнования под своей эгидой даже в нейтральном статусе.