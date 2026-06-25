Призер Олимпиады Филиппов подаст заявку на грант от МОК

Серебряный призер Олимпийских игр в ски-альпинизме Никита Филиппов планирует подать заявку на грант от Международного олимпийского комитета (МОК) в размере 10 тысяч долларов.

«Эта новость подогрела интерес для меня и потенциальных участников следующих Олимпийских игр. Это приятно, и давно пора было такое сделать. Все-таки кто-то из спортсменов кладет свои жизнь и здоровье, чтобы хотя бы просто дойти до Олимпиады. А это приятный бонус. Планирую потратить часть денег на техобслуживание и бензин для своей новой машины. А остальную часть сложу или куда-то инвестирую. Интересно, не обделят ли они нейтральных спортсменов, как будут производиться выплаты. Мы же ничего не нарушаем и не нарушали», — цитирует спортсмена ТАСС.

Ранее глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль заявил, что каждый участник Олимпиады, начиная с Игр-2026, сможет подать заявку на такой грант.