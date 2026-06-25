Олимпиада 2026
Ски-альпинизм
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Ски-альпинизм

Олимпиада

25 июня, 09:59

Призер Олимпиады Филиппов подаст заявку на грант от МОК

Сергей Ярошенко

Серебряный призер Олимпийских игр в ски-альпинизме Никита Филиппов планирует подать заявку на грант от Международного олимпийского комитета (МОК) в размере 10 тысяч долларов.

«Эта новость подогрела интерес для меня и потенциальных участников следующих Олимпийских игр. Это приятно, и давно пора было такое сделать. Все-таки кто-то из спортсменов кладет свои жизнь и здоровье, чтобы хотя бы просто дойти до Олимпиады. А это приятный бонус. Планирую потратить часть денег на техобслуживание и бензин для своей новой машины. А остальную часть сложу или куда-то инвестирую. Интересно, не обделят ли они нейтральных спортсменов, как будут производиться выплаты. Мы же ничего не нарушаем и не нарушали», — цитирует спортсмена ТАСС.

Ранее глава комиссии спортсменов МОК Пау Газоль заявил, что каждый участник Олимпиады, начиная с Игр-2026, сможет подать заявку на такой грант.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Никита Филиппов
МОК

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Еще два беспилотника сбили над Москвой силы ПВО
Что произошло за ночь 27 июня. Главное
«Ови очень рад». «Вашингтон» перестраивается под Овечкина — но пока без него
Премьер Латвии объяснил ускоренное вступление Украины в ЕС нуждой в ее ресурсах
Медведев сыграет с Чиличем в первом круге Уимблдона-2026
Драма Ирана, Кабо-Вреде проползло в плей-офф, Возинья сыграет против Месси, внутренние разборки в Уругвае
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ски-альпинист Никита Филиппов объяснил, почему завоевал серебро Олимпиады

Филиппов рассказал, как изменилась его жизнь после Олимпиады-2026: «Люди узнали, что такое ски-альпинизм»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости