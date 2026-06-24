Фетисов об изменениях в Олимпийской хартии: «Надеюсь, МОК вернет к себе уважение такими решениями»

Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» внесение Международным олимпийским комитетом (МОК) изменений в Олимпийскую хартию.

В правках закреплено, что олимпийское движение должно всегда сохранять нейтральность, а роль МОК заключается в том, чтобы защищать спортсменов от правительственного, культурного, общественного и экономического давления.

«Интересно, а что до этого в хартии было прописано? Молодец, Кирсти Ковентри. Думаю, до этого тоже было прописано невмешательство государств в дела олимпийских комитетов. Может, это внесение приведет наконец к тому, что спорт из себя представляет — нахождению вне политики.

Возьмем тот же футбол: Иран выступает в США на чемпионате мира. И никого не беспокоит вопрос безопасности, который был надуман разными федерациями. Надеюсь, МОК вернет к себе уважение такими решениями. Не знаю, к чему это может привести. Может, сами себя хотят высечь. Будет интересно», — сказал Фетисов «СЭ».

Глава МОК Кирсти Ковентри на сессии организации в Лозанне (Швейцария) заявила, что атлеты для участия в Олимпийских играх должны определяться спортивными достижениями, а не политическими процессами.