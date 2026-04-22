Путин указал на двойные стандарты МОК относительно военных конфликтов

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения боксеров в Кремле заявил, что международные спортивные чиновники вводили санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, но полностью игнорировали другие вооруженные конфликты на планете.

«Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», — цитирует ТАСС президента.

Глава государства выразил надежду, что новое руководство МОК и международных спортивных организаций как можно скорее преодолеет это тяжелое и позорное наследие предшественников.

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