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22 апреля, 21:07

Путин указал на двойные стандарты МОК относительно военных конфликтов

Президент РФ Владимир Путин во время церемонии награждения боксеров в Кремле заявил, что международные спортивные чиновники вводили санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, но полностью игнорировали другие вооруженные конфликты на планете.

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«Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», — цитирует ТАСС президента.

Глава государства выразил надежду, что новое руководство МОК и международных спортивных организаций как можно скорее преодолеет это тяжелое и позорное наследие предшественников.

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Источник: ТАСС
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Владимир Путин
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