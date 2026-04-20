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20 апреля, 18:15

Тренер Соколова — о стыде Петросян после Олимпиады: «Давление надо снижать»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Тренер петербургской танцевальной пары Екатерина Миронова/Евгений Устенко Елена Соколова высказалась о реакции фигуристки Аделии Петросян на падение в олимпийском прокате. После выступления россиянка, занявшая шестое место, заявила, что ей стыдно перед собой, федерацией, тренерами и зрителями и что ей будет психологически сложно вернуться в Россию.

— Мне непонятно, за что ей стыдно. С одной стороны, не стоит снижать планку ожиданий, но, с другой, — давление на спортсменов надо снижать. Потому что каждый по-разному готовится. Одному необходимо оставаться на слуху, другому — прятаться в тень. Это право любого спортсмена. Если Аделе было привычнее с мамой в гостинице, а не в Олимпийской деревне, почему нет? Все же ради спортсмена, а не хайпа в соцсетях. Надо их ценить.

Соколова также сравнила выступление Петросян и Петра Гуменника, отметив, что парень лучше справился с психологической нагрузкой. По словам тренера, спортсмены, побывавшие на Олимпиаде, говорят, что это совершенно другой старт по вайбу. «Их ждал весь мир. Ну и когда ты несешь ответственность за всю страну, за все зимние виды спорта, это тяжело», — добавила специалист, призвав не доводить фигуристок до состояния, когда им стыдно возвращаться домой.

Евгений Устенко, Елена Соколова, Екатерина Миронова, Кирилл Алешин.«Какой сериал снять про наши танцы? Криминальный!» Что происходит у российских фигуристов в субъективном виде

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Аделия Петросян
Фигурное катание
Елена Соколова

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