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Сегодня, 11:06

Журова — о заявлении польского министра: «Хотелось бы напомнить, что спорт вне политики»

Журова отреагировала на заявление польского министра об отстранении России от международных спортивных федераций
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова министра спорта и туризма Польши Камиля Бортичука о том, что отвечающие за спорт министры 33 стран подписали заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в международных спортивных организациях.

«Мне бы очень хотелось, чтобы министры этих стран прочитали олимпийскую хартию. Там в нескольких пунктах написано, что такие политические санкции не должны быть применимы к спорту. Они жаждут наказания, потому что они политики.
Министр спорта любой страны — политик. Он хочет сохранить свое место, поэтому будет говорить, что от него требуют. А спорт вечен. Хотелось бы напомнить им, что спорт вне политики. Отличный пример Маргарет Тэтчер, которая как премьер-министр своих спортсменов не поддерживала на Олимпиаде, а как человек поддерживала», — сказала Журова «СЭ».

Заявление подписали 25 стран ЕС, исключая Болгарию и Венгрию, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.

Обнародован совместный призыв западных государств к&nbsp;международным организациям о&nbsp;приостановке членства спортивных федераций России и&nbsp;Белоруссии. Министры спорта 33 стран требуют отстранения России. Чем это грозит?

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