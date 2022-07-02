Губерниев — о заявлении польского министра: «Просвета я не вижу. Российский спорт ждут тяжелейшие времена»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова министра спорта и туризма Польши Камиля Бортничука о том, что отвечающие за спорт министры 33 стран подписали заявление с требованиями приостановить членство России и Белоруссии в международных спортивных организациях.

«А вы предполагали, что они предложат скинуться по миллиону долларов российским спортсменам? Ситуация ухудшается с каждым днем. Просвета я не вижу. Я пессимист. Будет еще хуже. Российский спорт ждут тяжелейшие времена. И те люди, которые рассказывают, что все будет хорошо, не понимают всей тяжести ситуации. Именно поэтому накануне я обращал внимания на лыжи, на отсутствие призовых и так далее. Сейчас президенты федераций должны понять, что нужно поддержать спортсменов.

Если говорить о лыжах, речь идет не только о Большунове и Непряевой, а о тех, кто будет выступать из глубинки, может быть покажет результаты, заработает деньги, поможет родителям, купит себе экипировку. Поэтому о том, что спортсмены должны бегать за медали, говорят люди недалекие. Возвращаясь к вопросу о письме министров спорта, все очень плохо. Как выйти из этой ситуации, я не знаю. Но в этих реалиях нам жить", — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Заявление подписали 25 стран ЕС, исключая Болгарию и Венгрию, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.