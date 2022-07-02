Винер-Усманова о призывах 33 стран отстранить Россию: «Этого и следовало ожидать, ничего нового мы не узнали»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала новость о том, что министры спорта 33 стран подписали заявление с призывом принять санкции в отношении российских и белорусских спортивных организаций.

«Это недружественные нам страны, этого и следовало ожидать, вот и все. Ничего нового мы не узнали. Совершенно не удивили. Подписали и подписали, это их мнение. Причем давнишнее», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Вчера, 1 июля был обнародован совместный призыв 33 государств к международным спортивным организациям о приостановке членства спортивных федераций России и Белоруссии.

Заявление подписали 25 стран ЕС, исключая Болгарию и Венгрию, а также министры из Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи, Японии, Норвегии и Канады.