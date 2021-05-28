Главное о коронавирусе в России и мире на 28 мая: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 9 252 новых случая коронавируса в 83 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 404 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 385 человек.

Больше всего случаев заражения выявлено в Москве (3 274), Санкт-Петербурге (840), Московской области (746), Ростовской области (182) и Воронежской области (150).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 044 459 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 120 406 летальных исходов, выздоровели 4 661 234 человека.

— В России с начала пандемии около 600 тысяч человек перенесли коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, сообщает Минздрав.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на день 28 мая, общее число зараженных коронавирусом в мире — 169 671 394.

Первое место по числу зараженных занимают США — 33 999 680 человек. Далее идут Индия (27 555 457) и Бразилия (16 342 162).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 607 726. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (456 753) и Индия (318 895).

— Франция установит обязательную самоизоляцию для приезжающих из Великобритании из-за роста случаев коронавируса, в частности, индийского штамма.

— Мальдивы ограничили передвижение граждан страны после вспышки коронавируса. Людям разрешили выходить из дома только на несколько часов в день для покупки товаров первой необходимости. С 16:00 до 8:00 власти ввели комендантский час.