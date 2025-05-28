Мельникова и Ступак победили в региональных праймериз «Единой России»

Гимнастка Ангелина Мельникова и лыжница Юлия Ступак одержали победу на праймериз «Единой России» в своих регионах.

Мельникова выдвигалась как беспартийный кандидат и баллотировалась на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа и набрала 1188 голосов.

Ступак также выдвигалась как беспартийный кандидат и баллотировалась на пост депутата государственного совета Республики Коми VIII созыва. Спортсменка набрала 1782 голоса.

24-летняя Мельникова является обладательницей золотой медали Олимпиады-2020 в командном первенстве по спортивной гимнастике, также на ее счету бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. Кроме того, она является обладательницей серебряной медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и звания абсолютной чемпионки мира (2021).

30-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете. Также в ее активе три бронзовые медали Олимпийских игр.